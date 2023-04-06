Еврей назвал Москву одним из лучших городов для иудеев в мире

Организатор мероприятий, рэп- и регги-исполнитель, специалист по работе с молодежью, раввин, отец пятерых детей и ортодоксальный еврей Михоэль Ставропольский в беседе с «Мослентой» назвал Москву одним из лучших городов для иудеев в мире.

По словам Ставропольского, Москва является очень удобным и комфортным для жизни городом. В российской столице намного лучше развита инфраструктура, чем в том же Нью-Йорке. А автомобильный трафик легче, чем в Стамбуле.

Собеседник отметил, что в Москве не наблюдается массового антисемитизма. Напротив, в городе все чаще создаются религиозные общины, открываются кошерные кафе и магазины.

Ранее столичный еврей раскрыл смысл рэп-тусовок для иудеев.