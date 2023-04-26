Москвич попросил не «обривать» созданный его соседями луг

О самом любимом проекте жителей Академического района столицы в интервью «Мосленте» рассказал местный житель Сергей Нидолов. По его словам, горожане долго отстаивали право Заповедного луга на существование без благоустройства. В результате чего получилось нетронутое рукой человека место недалеко от центра столицы, где обитают краснокнижные виды животных и растений.

Москвич пояснил, что нашли этот луг преподаватели биофака МГУ и сотрудники Дарвиновского музея. Вместе с инициативными жителями района они изучают местную флору и фауну, однако у местной управы на жизнь обитателей луга свои взгляды. Нидолов пожаловался, что сотрудники управы постоянно норовят «обрить» растения в рамках систематической стрижки газона, которая проводится на территории всего района в теплое время года.

Местные жители вынуждены лично отгонять коммунальщиков, так как нередко после их работы остаются голые и выбритые куски земли, что препятствует нормальному росту растений. По мнению москвича, стрижкой газона здесь следует заниматься только по заявке горожан, а не два раза в месяц, как это делается сейчас.

Ранее отличительные черты жителей Академического района назвали местные старожилы. В первую очередь они упомянули дружелюбие.