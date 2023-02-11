Люди
09:17, 11 февраля 2023
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Популярная блогерша назвала свое любимое место в Москве

Популярная блогерша назвала свое любимое место в Москве
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Свое любимое место в Москве назвала в интервью «Мосленте» блогерша Лилия Абрамова, известная как Татарка FM. Она отметила, что очень любит Красную площадь в центре города.

«Если у меня появляется свободный вечер, я обязательно иду туда на прогулку. Начинаю с Никольской, захожу в свою любимую вареничную и иду гулять. Может это прозвучит смешно, но проходя по тем улицам, я как будто напитываюсь молодостью», — сказала она.

Абрамова добавила, что эти места наполнены особой молодежной энергетикой: люди здесь часто поют и танцуют, от чего блогерша получает истинное удовольствие.

Она уточнила, что на Красной площади бывает практически каждую неделю. «Сила, гордость и мощь — вот, что я там чувствую», — заключила собеседница «Мосленты».

Ранее были названы самые странные происшествия на Красной площади. Крайним из них была попытка похищения тела революционера Владимира Ленина из Мавзолея, произошедшая 6 февраля 2023 года.

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