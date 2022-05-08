Исполнительница хита «Я у твоих ног» назвала любимый район Москвы

Исполнительница и автор хита 1990-х «Я у твоих ног», певица Наталия Власова дала интервью «Мосленте». В нем она назвала свой любимый район столицы.

В 2000-м году Власова переехала в Москву из Санкт-Петербурга. Певица рассказала, что ей нравятся Патриаршие пруды и окрестности. «Тверская, бульвары, скверы. По этим улицам я могу гулять бесконечно. Обожаю сидеть с книжкой на лавочке около церкви, где венчались Пушкин и Гончарова», — призналась артистка.

По словам Власовой, ее не покидает ощущение, что ее дом — это весь город. «Я люблю каждое здание, каждую скамейку, каждый фонарь», — пояснила певица, добавив, что всегда будет с удовольствием гулять по Москве.

Ранее звезда фильмов «Мы из джаза» и «Гостья из будущего» Елена Цыплакова призналась в любви к столичному спальному району Выхино.