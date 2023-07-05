06:36, 05 июля 2023
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Актер Алексей Маклаков назвал себя глубоко несвободным человеком
Звезда сериала «Солдаты» Маклаков назвал себя несвободным человеком.
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Звезда сериала «Солдаты», 62-летний известный актер Алексей Маклаков назвал себя глубоко несвободным человеком как в профессии, так и в жизни. В интервью «Мосленте» он пояснил, что все дело в его героях. Он часто играл военных и чиновников — людей, подчиняющихся приказам.
Говоря о своей личной жизни, Маклаков также сказал, что имеет серьезные обязательства перед супругой. «Русские мужчины — самые лучшие мужчины в мире. Сказал "женюсь" — значит, женюсь», — пояснил он.
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