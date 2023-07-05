Звезда сериала «Солдаты», 62-летний известный актер Алексей Маклаков назвал себя глубоко несвободным человеком как в профессии, так и в жизни. В интервью «Мосленте» он пояснил, что все дело в его героях. Он часто играл военных и чиновников — людей, подчиняющихся приказам.

Говоря о своей личной жизни, Маклаков также сказал, что имеет серьезные обязательства перед супругой. «Русские мужчины — самые лучшие мужчины в мире. Сказал "женюсь" — значит, женюсь», — пояснил он.

Ранее 75-летняя известная актриса Ольга Остроумова поделилась отзывами мужчин об ее внешности.