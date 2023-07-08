Психолог оценила возможность договориться в токсичных отношениях

Возможность договориться с человеком в токсичных дружеских отношениях оценила в интервью «Мосленте» психолог, основатель фонда помощи жертвам насилия «Птицы» Наталья Никифорова. Она назвала невозможным диалог в такой ситуации.

«Если вы попали в дружеский абьюз, ответом на ваше приглашение к диалогу о накопившихся проблемах будет гнев и агрессия. Если так и происходит, к сожалению, нужно признать, что наш друг — все. Как близкий, как наш партнер он закончился», — пояснила Никифорова.

Психолог отметила, что токсичный человек, как правило, не хочет договариваться. Она посоветовала не искать способ до него достучаться. «Единственный правильный, экологичный для нас выход из сложившейся ситуации — забрать из того, что осталось на месте нашего общего поля, все свои ресурсы и, в идеале, уйти», — заключила эксперт.

Ранее Никифорова перечислила основные признаки токсичной дружбы.