Лидер известной рок-группы вспомнил о Мекке для музыкантов в Москве

О Мекке для столичных музыкантов вспомнил в разговоре с «Мослентой» лидер известной рок-группы «Слот» Игорь Лобанов. Таким местом, по его словам, был маленький клуб в здании ДК Горбунова, называемый в народе «Горбушкой». В последствии он превратился в огромный рынок, знаменитый на всю страну.

Лобанов отметил, что начинающие артисты ездили на «Горбушку» каждые выходные. Там можно было послушать музыкальные новинки и приобрести кассеты с записями. «Были там и плакаты, и какая-то атрибутика, но главным всегда было общение, сама тусовка», — пояснил собеседник «Мосленты».

Ранее самые ходовые товары «Горбушки» назвал основатель одного из крупнейших местных магазинов Сергей Окуляр. По его словам, это были кассеты с музыкой Лемми Килмистера из Motorhead, и Оззи Осборна — благодаря таким продажам торговая точка делала основные деньги.