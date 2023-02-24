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04:34, 24 февраля 2023
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Названо лучшее место для велопрогулок в одном из городов России

Названо лучшее место для велопрогулок в одном из городов России
Фото: Анастасия Макарычева / РИА Новости

Лучшее место для велопрогулок в одном из городов России — Нижнем Новгороде — назвала в беседе с «Мослентой» местная жительница Софья Попова.

«Если спуститься на Нижне-Волжскую набережную, к катеру "Герой", от него в обе стороны идет длинная мощеная дорога. В подходящую погоду можно взять электросамокат или велосипед и прокатиться», — поделилась она.

Особенно удобно, по ее словам, кататься на местности, идущей после Гребного канала: там начинается асфальтированная дорога и всегда малолюдно.

Ранее москвичи назвали лучшие парки для велопрогулок и пляжного отдыха. Лучшим местом для велопрогулок и досуга с детьми москвичи назвали ВДНХ, а лучшим пляжем — зону отдыха «Борисовские пруды».

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