Раскрыто местонахождение рэпера Джигана

Свое местонахождение раскрыл рэпер Джиган в личном Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Исполнитель опубликовал видео из Стамбула.

Джиган поделился кадрами, на которых запечатлен пролив Босфор. Музыкант улетел в Турцию в рамках круиза еврейской молодежной организации «Яхад», куда его пригласили для выступлений.

Ранее рэпер прокомментировал слухи о расставании с женой Оксаной Самойловой. Джиган заявил, что не живет с супругой и детьми в одном доме из-за того, что занят записью нового альбома. Однако позднее артист публично попросил прощения у Самойловой за то, что «накосячил». Детали конфликта остались не раскрыты.