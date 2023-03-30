Развеян миф о дороговизне экологичного образа жизни

Миф о дороговизне экологичного образа жизни в интервью «Мосленте» развеяла руководитель медиаотдела Greenpeace Russia Виолетта Рябко. Она пояснила, что в основу экологичного образа жизни заложен отказ от ненужный трат и ограничение своего потребления, из-за чего он является экономичным.

Она пояснила: когда человек покупает только необходимые ему вещи и продукты, они не пылятся в шкафу и не портятся в холодильнике, а используются по назначению. Дорогостоящие поездки на такси, по ее словам, можно легко заменить общественным транспортом, что обойдется гораздо дешевле.

В заключении Рябко подчеркнула, что осознанный образ жизни можно вести абсолютно с любым бюджетом.

Ранее основные правила экологичного содержания собаки назвал кинолог Владимир Голубев. В первую очередь он порекомендовал отказаться от корма в маленьких упаковках, что сократит количество производимого мусора.