Психолог развеяла миф о дружбе между мужчиной и женщиной

Главный миф о дружбе между мужчиной и женщиной развеяла в интервью «Мосленте» психолог, создательница фонда помощи жертвам насилия «Птицы» Наталья Никифорова. Она заявила, что такая дружба возможна, так как подразумевает отношения человека с человеком, без привязки к гендеру.

Специалист пояснила, что в таких вопросах не стоит опираться лишь на сексуальный подтекст отношений, дружеский контакт больше и шире.

«Самый главный вопрос, на который мы должны дать себе ответ: чего мы хотим от конкретных отношений? И тут нужна максимальная честность», — сказала Никифорова.

Она уточнила, что иногда в дружеских отношениях женщина может позволять себе легкий флирт, который повышает ее самооценку. В случае, если мужчина об этом знает и это его устраивает, то такие отношения будут вполне здоровыми. Главное — это честный открытый диалог между друзьями, заключила психолог.

Ранее психолог Никифорова назвала главный принцип настоящей дружбы.