Психолог назвала главный принцип настоящей дружбы

Главные принципы настоящей дружбы описала в интервью «Мосленте» психолог, создатель фонда помощи жертвам насилия «Птицы» Наталья Никифорова. Она напомнила о важности личных границ и равноценного обмена.

Между друзьями всегда существует общее поле, которое можно сравнить с рынком обмена ресурсов, пояснила эксперт. Чтобы это поле работало на комфорт всех участников, в него нужно вкладываться равноценно. «Бери столько, сколько вкладываешь, и вкладывай столько, сколько берешь. Равновесие должно сохраняться», — описала суть дружеских отношений психолог.

Никифорова напомнила, что личные границы человека должны быть неприкосновенны. Это его мысли, знания, картина мира, тело, имущество и деньги.