Психолог назвала главный принцип настоящей дружбы
Психолог Никифорова описала суть дружбы словами «бери столько, сколько вкладываешь».
Главные принципы настоящей дружбы описала в интервью «Мосленте» психолог, создатель фонда помощи жертвам насилия «Птицы» Наталья Никифорова. Она напомнила о важности личных границ и равноценного обмена.
Между друзьями всегда существует общее поле, которое можно сравнить с рынком обмена ресурсов, пояснила эксперт. Чтобы это поле работало на комфорт всех участников, в него нужно вкладываться равноценно. «Бери столько, сколько вкладываешь, и вкладывай столько, сколько берешь. Равновесие должно сохраняться», — описала суть дружеских отношений психолог.
Никифорова напомнила, что личные границы человека должны быть неприкосновенны. Это его мысли, знания, картина мира, тело, имущество и деньги.
Если от нас требуют или нам требуется помощь относительно чего-то, что находится в наших или чужих личных границах, то это может быть только экстренная мера, разовая акция. Это работает, когда у человека нет иных вариантов о себе позаботиться
Наталья Никифорова
психолог
Долговременная помощь взрослому человеку в ущерб себе портит жизнь обоим участникам таких отношений, предупредила Никифорова.
Ранее о сложности выхода из нездоровых отношений рассказал психолог Денис Долгов. По его словам, чаще всего разорвать такие отношения сложно из-за чувства стыда, страха и ложных надежд.