Жена Павла Воли развеяла один из главных мифов о Москве

Один из главных мифов о столице развеяла в интервью «Мосленте» знаменитая гимнастка, телеведущая и жена юмориста Павла Воли Ляйсан Утяшева. Она не согласилась с популярным утверждением о том, что Москва — это «город одиночества».

По словам Утяшевой, в столице она пережила депрессию после того, как не стала олимпийской чемпионкой, и в итоге нашла себя. «Именно в Москве я приняла решение начать новую жизнь. Ходила по тому самому Коломенскому парку, слушала в наушниках The Prodigy и Земфиру, размышляла о всяком», — вспомнила спортсменка.

Гимнастка добавила, что с будущим мужем они познакомились и поженились в Москве. «Так что для меня этот город одиночеством и не пахнет. Столица — это старт многих успешных карьер, классных романтических историй, старт тебя», — заключила собеседница «Мосленты».

Ранее главный миф о Москве раскрыл экскурсовод, автор собственного YouTube-канала PunkMonk и главный редактор канала-альманаха Artifex Николай Жаринов. Он отметил, что многие считают столицу местом исключительно для зарабатывания денег, но это не совсем так.