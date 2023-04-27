07:26, 27 апреля 2023
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Знаменитый дрессировщик развеял миф о мучениях животных в цирке
Дрессировщик Эдгард Запашный заявил, что в цирках животные живут дольше.
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Миф о мучениях животных в цирке развеял в беседе с «Мослентой» знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный.
По словам укротителя тигров, в цирке животные живут в два-три раза дольше, чем в дикой природе. Это даже доказывают исследования ученых. На это влияют правильное питание на протяжении всей жизни, и его доступность, и отсутствие тяжелых травм во время охоты.
Даже по сравнению с животными в зоопарках цирковые обитатели отличаются продолжительностью жизни. Этому способствует постоянная мозговая активность, которая сильно повышает их жизненный тонус, заявил Запашный.
Ранее купание тигров в Подмосковье попало на видео.