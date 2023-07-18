Директор столичной гостиницы развеял миф о московских властях

Миф о московских властях развеял в интервью «Мосленте» директор гостиницы «Золотой колос» на севере Москвы Роман Астахов. Он заявил о чистоте и быстроте их работы во время согласования проекта благоустройства здания.

По его словам, при подаче соответствующей заявки в Департамент культуры Москвы ему все согласовали без проблем и в кратчайшие сроки.

«Я даже удивился, потому что меня пугали, что подобный процесс — это взятки, но оказалось, что ничего подобного. Все было чинно-гладко, просто идеально», — объяснил Астахов.

Ранее была раскрыта причина появления падающей стены на здании гостиницы «Золотой колос».