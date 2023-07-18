Раскрыта причина появления падающей стены на севере Москвы
Директор гостиницы «Золотой Колос» Астахов раскрыл историю появления падающей стены.
Историю появления визуально падающей стены на здании гостиницы «Золотой Колос» недалеко от ВДНХ на севере Москвы раскрыл в беседе с «Мослентой» генеральный директор гостиницы Роман Астахов.
По его словам, здание, в котором расположен отель, представляло из себя обычную пятиэтажку. Фасад выглядел скучно и непривлекательно для потенциальных клиентов. Тогда и возникла идея обновить его, придать дому индивидуальность.
После мозгового штурма, который устроили Астахов с коллегами, было принято решение придать гостинице вид, который бы ассоциировался у прохожих со сказками, знакомыми всем с детства. Так на фасаде появились наличники, удачно купленные владельцами на одном из блошиных рынков в Самарской области, и фальш ставни.
Главный акцент бизнесмены хотели сделать на торце здания, выходящем на улицу Космонавтов. Изначальной идеей было рекламное партнерство с расположенным рядом ВДНХ, но потом от нее отказались. И здесь появился необычный мурал, имитирующий падающую стену, за которой видно голубое небо. Картина тут же привлекла внимание москвичей и гостей города, а обычная пятиэтажка стала новой московской достопримечательностью.
«Нам было важно, чтобы люди обращали внимание на здание, в том числе приезжие. Чтобы они видели, что Москва — не фабрика по производству бабла, а вполне себе культурный город, где на каждом углу, в самых неожиданных местах можно видеть наш, московский культурный слой», — объяснил Астахов.
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