Раскрыта причина появления падающей стены на севере Москвы

Историю появления визуально падающей стены на здании гостиницы «Золотой Колос» недалеко от ВДНХ на севере Москвы раскрыл в беседе с «Мослентой» генеральный директор гостиницы Роман Астахов.

По его словам, здание, в котором расположен отель, представляло из себя обычную пятиэтажку. Фасад выглядел скучно и непривлекательно для потенциальных клиентов. Тогда и возникла идея обновить его, придать дому индивидуальность.

После мозгового штурма, который устроили Астахов с коллегами, было принято решение придать гостинице вид, который бы ассоциировался у прохожих со сказками, знакомыми всем с детства. Так на фасаде появились наличники, удачно купленные владельцами на одном из блошиных рынков в Самарской области, и фальш ставни.

Главный акцент бизнесмены хотели сделать на торце здания, выходящем на улицу Космонавтов. Изначальной идеей было рекламное партнерство с расположенным рядом ВДНХ, но потом от нее отказались. И здесь появился необычный мурал, имитирующий падающую стену, за которой видно голубое небо. Картина тут же привлекла внимание москвичей и гостей города, а обычная пятиэтажка стала новой московской достопримечательностью.

«Нам было важно, чтобы люди обращали внимание на здание, в том числе приезжие. Чтобы они видели, что Москва — не фабрика по производству бабла, а вполне себе культурный город, где на каждом углу, в самых неожиданных местах можно видеть наш, московский культурный слой», — объяснил Астахов.

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