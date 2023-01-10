Никита Михалков вышел на связь после госпитализации

На связь с подписчиками своего официального Telegram-канала «Бесогон» вышел после госпитализации в Москве знаменитый актер и режиссер Никита Михалков. Он поблагодарил поклонников за беспокойство о его самочувствии.

«Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви! Спасибо вам», — написал 77-летний кинодеятель.

Михалков сообщил, что ближайшее время проведет в больнице, где продолжит проходить обследования и получать необходимое лечение. Он пообещал по возможности регулярно делиться новостями из медучреждения.

Об экстренной госпитализации Михалкова стало известно 5 января. Тяжелое состояние режиссера подтвердила телеведущая и актриса Яна Поплавская.