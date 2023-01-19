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13:44, 19 января 2023
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Стало известно о состоянии госпитализированного Никиты Михалкова

Стало известно о состоянии госпитализированного Никиты Михалкова
Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Об изменившемся состоянии госпитализированного актера и режиссера Никиты Михалкова стало известно ТАСС от собственного источника.

«Михалков переведен из реанимации в линейное отделение. Его состояние улучшилось», — рассказал собеседник агентству.

Об экстренной госпитализации режиссера стало известно вечером 5 января. По информации ряда СМИ, он поступил в больницу с COVID-19. Через некоторое время Михалков вышел на связь с поклонниками. Позднее выяснилось, что он приступил к работе прямо в больнице.

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