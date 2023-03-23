Известный продюсер раскритиковал молодых жителей столицы

Молодых столичных жителей в интервью «Мосленте» раскритиковал российский продюсер Иосиф Пригожин. Он считает, что современные москвичи живут одним днем и совсем не думают о будущем.

При этом поколение Пригожина, по его словам, всегда думало наперед и старалось сделать все для того, чтобы было, что передать детям. Он отметил, что сейчас многие звезды шоу-бизнеса подают молодежи плохой пример — сначала заявляют о большой и крепкой дружбе, а потом на весь интернет ругают друг друга.

Ранее положительные и раздражающие качества москвичей назвал участник советской рок-группы «Секрет» Максим Леонидов. Он отметил, что больше всего ему не нравится вечная спешка, в которой живут столичные жители.