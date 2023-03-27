Столичный панк вспомнил о выходках московских неформалов на Урале

О выходках московских неформалов на Урале на фестивале в ДК «Уралмаш» вспомнил в интервью «Мосленте» столичный панк, художник и автор книги «Типа панки» Миша Бастер. По его словам, тогда его музыкальный коллектив пригласили на фестиваль «Металлопластика» в город Свердловск (ныне — Екатеринбург) в качестве гостей. Местные жители при этом москвичей недолюбливали.

История произошла в 80-х, когда панки только появлялись в СССР. Явлением они были новым и малопонятным окружающим. Молодые люди в странной одежде с цветными волосами вели себя вызывающе, чем раздражали некоторых советских граждан. Собственно, провокация была одной из движущих идей панка как по всему миру, так и в Советском Союзе.

Иногда из-за этого с молодыми людьми происходили забавные и одновременно опасные истории.

Так, Миша Бастер вспомнил, что в возрасте 15 лет он вместе с друзьями в составе своей группы отправился на гастроли на Урал. По его словам, это был первый и последний масштабный тур коллектива.

Уже в Свердловске перед своим выступлением юные музыканты осознали: больше половины зала выкуплена и заполнена представителями совсем другой советской субкультуры, которую называли «гопниками» или «лампасниками» из-за узора на спортивной одежде. По воспоминаниям Бастера, публика оказалась суровой и молчаливой, так что в тишине выслушала, как «клоунская группа из Москвы» спела им матерную песню.

Местная милиция готовилась, что после выступления столичных панков в зале и за сценой произойдет крупный конфликт. Но все обошлось малой кровью. Пострадал только звукорежиссер, которому местные слушатели пробили голову.

Сами же 15-летние музыканты, среди которых оказался и будущий солист одиозной группы «Мальчишник» Павел Мутабор, сумели познакомиться с авторитетными среди собравшихся в зале людьми и даже найти с ними общий язык.

Сейчас Миша Бастер уверен, что тогда им удалось избежать драки, потому что они сумели удивить местных своим внешним видом и поведением. По словам панка, их коллектив был «шибздиками, наглыми, как взвод цыган, у которых язык хорошо подвешен». Выслушав все, что рассказали им столичные панки-школьники, местные зрители их отпустили. По словам Бастера, для них тогда это было наполненное адреналином приключение.

Веселья добавляло и то, что гастроли были официальными. Из Московской рок-лаборатории в школу, где в то время учились сам Миша Бастер и Павел Мутабор, были направлены письма с просьбой отпустить учеников на выступление. Панк со смехом вспоминает, как их вызывали к директору, произносили речь и требовали не посрамить честь школы.

«И школа не была посрамлена», — подытоживает собеседник «Мосленты».

Ранее Бастер назвал самые «панковские» республики Советского Союза. Он сравнил отношение к популярному в 80-х движению в Москве и странах Прибалтики.