Названы самые «панковские» республики Советского Союза

Самые «панковские» республики Советского Союза назвал в беседе с «Мослентой» художник, организатор выставок, антрополог, панк Миша Бастер. Он сравнил отношение к популярному в 80-х движению в Москве и странах Прибалтики.

«В Москве, как и в Ленинграде, панк-вирус сработал, но всходы получились без особого визуального оформления, а вот в Прибалтике, например, случилось по-другому. Там никакой паники панки на улице не вызывали, разве что у властей. Но и они таких ярких персонажей использовали в кино и прессе», — сказал Бастер.

По словам собеседника «Мосленты», в обществе нагнеталась моральная паника. Он отметил, что в некоторых городах было всего по несколько представителей субкультуры. Так, в Киеве было всего три панка, один из которых приехал из Самары.

Ранее лидер группы «Бахыт-Компот» назвал «панковские» места Москвы. Самым популярным было заведение «Секстон» в районе Аэропорта.