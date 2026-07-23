Москвич сделал девушке предложение среди акул

Житель столицы России устроил свидание в Центре океанографии и морской биологии «Москвариум». Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Москвы».

Так, москвич сделал девушке предложение прямо среди акул. Он и его возлюбленная погрузились с аквалангами на дно аквариума. Молодой человек достал кольцо и преподнес избраннице. Та ответила на предложение согласием.

Ранее в департаменте жилищно-коммунального хозяйства города напомнили об опасности купания в фонтанах.

Также в столичном главке МЧС России предупредили, что купание в водоеме, температура воды в котором ниже плюс 18 градусов, может быть опасно для человека.