Москвичи пожаловались в полицию на избиение и были оштрафованы

Двух жителей столицы оштрафовали после того, как они пожаловались в полицию на избиение, сообщает канал «Осторожно, Москва».

По данным канала, 31-летний Максим и 32-летний Евгений 28 ноября выпивали в баре. Когда они решили расходиться, Евгений поссорился с другим посетителем — тот ударил его несколько раз. Убежав от обидчика и из бара, Евгений зашел в отдел полиции, решив написать заявление — друг последовал за ним.

В отделе же они «слишком эмоционально описывали произошедшее» и в разговоре с дежурным несколько раз выругались матом. В итоге из-за этого их задержали и составили протокол о мелком хулиганстве. В Останкинском суде оба признали свою вину. Суд назначил им административные штрафы.

Ранее упавшего с пятиметровой высоты строителя арестовали за мат в московском метро. Уроженец Тывы по имени Маадыр заявил, что пассажиры первыми начали его оскорблять, приняв его за нетрезвого. Мужчина объяснил, что просто им отвечал, а сам направлялся в травмпункт после того, как упал с пятиметровой высоты на работе.