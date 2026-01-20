Москвичи выбрали имя для родившегося в вотчине Деда Мороза ягненка.

Юные москвичи выбрали имя для ягненка, который недавно родился в зоологическом саду в вотчине Деда Мороза, ягненка назвали Снежок. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

«Простое и милое имя, ассоциирующееся с первым снегом, получило 44 процента голосов. Среди фаворитов также были имена Морозко, которое оценили 18 процентов участников опроса, и Светозар, набравшее 10 процентов голосов», — говорится в сообщении.

Ягненок является представителем породы валлийских овец. Отличительная черта — это контрастный окрас: белая пушистая шерсть туловища сочетается с черной мордочкой и темными ножками.

Ранее панда Катюша из московского зоопарка порадовалась сугробам. Панда походила по заснеженной территории, покаталась с горки и повалялась в снегу.