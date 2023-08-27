Москвичи раскрыли свои предпочтения на завтрак

О своих предпочтениях на завтрак москвичи высказались в опросе «Мосленты». Выяснилось, что равное количество жителей столицы (по 33 процента) предпочитают съедать с утра кашу или яйца.

Еще 23 процента респондентов высказались в пользу бутербродов, восемь процентов опрошенных едят на завтрак кисло-молочные продукты, а два процента москвичей не отказывают себе с утра в сладком.

Ранее фитнес-тренер Сливак призвал отказаться утром от некоторых продуктов.