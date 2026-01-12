Москвичка нашла необычный способ застолбить за собой парковочное место

Жительница столицы нашла необычный способ застолбить за собой парковочное место. Пост с подробностями опубликовала «Москва 24» в своем Telegram-канале.

Девушка расчистила парковочное место и оставила записку. «Полночи чистила, сорвала поясницу, не занимайте ради Христа», — говорится в ней.

Уточняется, что расчищенное место для стоянки автомобиля с запиской находится на улице Косыгина.

Снежная буря накрыла столичный регион из-за обрушившегося циклона «Фрэнсис» вечером 8 января. В результате в Москве и области менее чем за сутки выпало до 65 процентов месячной нормы осадков.

Ранее москвичам пообещали новые снегопады.