Москвички пожаловались на агрессивных попрошаек на улицах

Жительницы Москвы массово жалуются на агрессивных мужчин, которые выпрашивают деньги на улицах. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Одна из пострадавших рассказала, что к ней на улице в центре Москвы подошли двое мужчин и попросили денег. Она отказала и начала их снимать на камеру, тогда один из «попрошаек» попытался ударить девушку по лицу. Москвичка пожаловалась на мошенников сотрудникам Росгвардии и, как уточняет «112», написала заявление в полицию.

В комментариях к видео, снятому девушкой, отметились и другие пострадавшие. «На Тверской, на Арбате, на Мясницкой — везде подходили, и всем почему-то именно 1950 рублей не хватает на бензин до Питера. Когда говоришь, что не сможешь помочь, обратитесь к мужчине, начинают грубить и вести себя неадекватно», — написала одна из пользовательниц сети.

Ранее в сентябре сообщалось, что мошенники похитили у школьницы три миллиона рублей. Злоумышленники позвонили несовершеннолетней москвичке, представились службой доставки и заполучили код из СМС. После этого они же по телефону изображали сотрудников банка и правоохранительных органов.