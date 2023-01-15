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12:27, 15 января 2023
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Муж Инны Чуриковой впервые высказался о смерти супруги

Муж Инны Чуриковой впервые высказался о смерти супруги
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

О смерти народной артистки СССР Инны Чуриковой впервые высказался ее супруг, режиссер Глеб Панфилов. Его цитирует KP.RU.

«Вот так вышло. Никто не ожидал. Не сыпьте соль на рану. Очень-очень больно. Нет сил это больше выносить», — заявил Панфилов в беседе с журналистами.

Чурикова ушла из жизни в субботу, 14 января. Артистке было 79 лет. Ее госпитализировали в реанимацию Боткинской больницы летом 2022 года. Врачи диагностировали у нее перелом ребер, грудины и подвздошной кости после неудачного падения. Артистка длительное время восстанавливалась после травмы.

За несколько дней до смерти Чуриковой директор театра «Ленком» Марк Варшавер сообщил, что актриса может вернуться к работе в феврале.

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