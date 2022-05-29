Сын Газманова высказался о современной музыке

Известный музыкант, телеведущий, актер и сын популярного певца Олега Газманова Родион в разговоре с «Мослентой» высказался о современной музыке.

Он отметил, что в силу своего основного рода деятельности следит за развитием творчества современных артистов. «Я изучаю, смотрю, но не могу сказать, что что-то мне по-настоящему нравится. С течением времени мне становится все сложнее и сложнее впускать в свою жизнь что-то новое», — объяснил артист.

Газманов пояснил, что вкусы на музыку у него сформировались давно и он выбирает ее по определенным предпочтениям. В заключении он добавил, что гораздо с большим удовольствием посетит концерт Леонида Агутина, чем Моргенштерна.

Ранее композитор, аранжировщик, автор песен для группы «Легальный бизнес», а также для Децла, Лигалайза и Шеff Виктор Гуревич рассказал о главных причинах нелюбви к классике у большинства россиян.

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