Найден немецкий след в истории известной в России кондитерской фабрики

О немецком следе в истории известной в России кондитерской фабрики Абрикосовых рассказал «Мосленте» историк и журналист Валерий Бурт. Владелец «Товарищества А.И. Абрикосова» Алексей Николаевич Абрикосов учился вести семейный бизнес у немца Ивана Гофмана.

«Тот приучил молодого человека к порядку и аккуратности, ввел в курс счетоводства и бухгалтерии. Да и вообще показал, как делаются большие дела», — пояснил Бурт.

Абрикосов унаследовал дело от отца Ивана Степановича. Алексей Иванович женился на дочери табачного и парфюмерного магната Агриппине Мусатовой. Тесть подарил предпринимателю пять тысяч целковых, которые он вложил в предприятие.

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