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12:05, 08 января 2023
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Найк Борзов поделился оригинальным способом использовать старый телевизор

Найк Борзов поделился оригинальным способом использовать старый телевизор
Фото: Михаил Патлис / РИА Новости

Музыкант Найк Борзов в беседе с «Мослентой» поделился оригинальным способом использовать старый телевизор на Новый год.

«Помню, как отец доставал телевизор, у которого не было экрана и электроники внутри. Просто такой большой ящик. И вот внутри этого ящика мы с ним и с мамой делали инсталляцию: Дед Мороз, животные, какие-то лампочки, вата, которая имитировала снег», — поделился музыкант.

Сверху в этом ящике, по его словам, было специальное отверстие, куда вставлялась елка, которая тоже украшалась. Вся композиция затем ставилась на отдельный стол в качестве украшения, отметил артист.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала украшенный к Новому году особняк.

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