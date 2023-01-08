Найк Борзов поделился оригинальным способом использовать старый телевизор

Музыкант Найк Борзов в беседе с «Мослентой» поделился оригинальным способом использовать старый телевизор на Новый год.

«Помню, как отец доставал телевизор, у которого не было экрана и электроники внутри. Просто такой большой ящик. И вот внутри этого ящика мы с ним и с мамой делали инсталляцию: Дед Мороз, животные, какие-то лампочки, вата, которая имитировала снег», — поделился музыкант.

Сверху в этом ящике, по его словам, было специальное отверстие, куда вставлялась елка, которая тоже украшалась. Вся композиция затем ставилась на отдельный стол в качестве украшения, отметил артист.

Ранее продюсер Яна Рудковская показала украшенный к Новому году особняк.