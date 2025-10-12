Назван способ справиться с осенней хандрой

Чтобы побороть осеннюю хандру и взбодриться, достаточно добавить в свою жизнь движение. Об этом в беседе с изданием «Вечерняя Москва» заявила практикующий психолог, гештальт-терапевт Татьяна Загородняя.

По ее словам, осенью особенно сильно чувствуются усталость и недостаток энергии. Хочется отложить все дела и остаться дома под теплым одеялом, однако от этого хандра может лишь усилиться. Специалист заметила, что для начала стоит разнообразить день небольшой прогулкой.

«Если не хватает сил на полноценную тренировку, то пусть это будет прогулка в комфортном темпе. Можно пройтись вокруг дома или по парку, подышать свежим воздухом, почувствовать, как земля под ногами помогает "заземлиться". Важно не количество шагов, а факт движения и дыхания. Даже короткая прогулка помогает активировать выработку эндорфинов и вернуть ощущение живости», — подчеркнула психолог.

По ее словам, взбодриться в течение дня также поможет проветривание помещения. Свежий воздух способствует концентрации и поможет достичь эмоциональной устойчивости, резюмировала врач.

