Названо худшее время для отправки резюме
Лучшие и худшие дни для отправки резюме назвала в беседе с «Мослентой» HR-эксперт Валерия Доманская. Она отметила, что выбор момента отправки может повысить шансы на приглашение на собеседование на 30-40 процентов.
Так, начало недели она назвала не самым удачным моментом для отклика. По статистике сервисов по подбору персонала, читаемость писем в понедельник ниже среднего на 20-25 процентов. После выходных у рекрутеров сотни писем, срочные задачи, планерки и отчеты, которые нужно закрыть в первую очередь, пояснила она.
Также после 15:00 в пятницу у большинства сотрудников уже выходные в голове. Рекрутеры стараются закрыть текущие задачи и не начинать ничего нового. Отклики, пришедшие в это время, обычно откладываются до понедельника, а за выходные теряются в почте или становятся неактуальными.
Накануне же праздников создается иллюзия активности: вакансии обновляются, письма отправляются, но решения в этот период почти не принимаются. За день до выходных сотрудники мыслями уже не в работе. Сразу после длинных выходных ситуация напоминает понедельник, только с еще большим завалом, продолжила Доманская.
Новогодние каникулы и майские праздники считаются мертвым сезоном для найма. Даже если вакансия размещена, процесс подбора часто заморожен. Летом добавляется фактор корпоративных отпусков, особенно в июле и августе. Оптимально возвращаться к активным откликам через 2-3 дня после выхода компании из праздничного режима.
Резюме, отправленное в 2 часа ночи или в 6 утра, может насторожить рекрутера. Автоматические системы фиксируют время отправки, и у специалиста может сложиться впечатление о нарушенном балансе работы и отдыха или проблемах с тайм-менеджментом. Это не формальный критерий, но в конкурентном отборе такие мелочи иногда влияют на общее восприятие кандидата
Валерия Доманская
Эксперт добавила, что первые сутки после публикации вакансии кажутся идеальным моментом, но на практике это не всегда так. На популярные позиции в первый день может приходить 200 и более откликов. Физически рекрутер не способен уделить каждому достаточно внимания. В результате часть резюме просматривается поверхностно. Более эффективная стратегия -- подождать 2-3 дня, когда основной поток спадет.
Лучшие дни недели для отклика — вторник, среда и четверг, убеждена она. В эти дни рекрутеры более вовлечены и готовы рассматривать новых кандидатов. Наиболее удачные часы — с 9:00 до 11:00, когда рабочий день только начинается, и с 14:00 до 16:00, когда после обеда еще достаточно времени для анализа.
Середина месяца также считается благоприятной: меньше отчетности и дедлайнов. Пиковые сезоны найма приходятся на сентябрь-октябрь и февраль-март. Дополнительный плюс дает персонализация — изучение ритма компании через соцсети и карьерные страницы. При этом важно помнить, что качество резюме всегда важнее времени его отправки.
Ранее были названы правила правильного прошения повышения зарплаты.