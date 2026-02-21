Названо худшее время для отправки резюме

Лучшие и худшие дни для отправки резюме назвала в беседе с «Мослентой» HR-эксперт Валерия Доманская. Она отметила, что выбор момента отправки может повысить шансы на приглашение на собеседование на 30-40 процентов.

Так, начало недели она назвала не самым удачным моментом для отклика. По статистике сервисов по подбору персонала, читаемость писем в понедельник ниже среднего на 20-25 процентов. После выходных у рекрутеров сотни писем, срочные задачи, планерки и отчеты, которые нужно закрыть в первую очередь, пояснила она.

Также после 15:00 в пятницу у большинства сотрудников уже выходные в голове. Рекрутеры стараются закрыть текущие задачи и не начинать ничего нового. Отклики, пришедшие в это время, обычно откладываются до понедельника, а за выходные теряются в почте или становятся неактуальными.

Накануне же праздников создается иллюзия активности: вакансии обновляются, письма отправляются, но решения в этот период почти не принимаются. За день до выходных сотрудники мыслями уже не в работе. Сразу после длинных выходных ситуация напоминает понедельник, только с еще большим завалом, продолжила Доманская.

Новогодние каникулы и майские праздники считаются мертвым сезоном для найма. Даже если вакансия размещена, процесс подбора часто заморожен. Летом добавляется фактор корпоративных отпусков, особенно в июле и августе. Оптимально возвращаться к активным откликам через 2-3 дня после выхода компании из праздничного режима.