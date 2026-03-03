Не увидевшая результат москвичка отсудила у клиники косметологии почти миллион рублей

Москвичка отсудила у клиники косметологии почти миллион рублей, потому что она не увидела никакого результата, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В клинике женщину убедили, что процедуры омоложения помогут, однако все это будет стоить полмилилона рублей, с учетом скидок. Такой суммы денег у москвички не было, на что ей предложили платить частями.

Сотрудники клиники убедили ее оформить кредит в нескольких банках и микро финансовых организациях, однако проводимые процедуры не приносили никаких результатов.

В результате москвичка сначала написала заявление в руководство клиники, она просила пересмотреть план улучшения кожи, но ей ответили отказом. Тогда она обратилась в суд.

Суд обязал клинику вернуть клиентке все деньги, в том числе проценты и штраф за несоблюдение законодательства, всего 940 148 рублей.

В январе после процедур в одной из московских частных клиник умерла пациентка. По версии следствия, 4 января этого года в клинике, расположенной в Токмаковом переулке в центре города, после проведения процедур самочувствие девушки резко ухудшилось. Ее доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.