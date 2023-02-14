Названы главные недостатки русских мужчин

Главные недостатки русских мужчин назвала «Мосленте» москвичка Кристина. Девушка последние десять лет встречается только с иностранцами.

По словам жительницы столицы, ее ровесники в России производят впечатление тревожных и уставших от жизни людей. «С учетом того, что в России существует культ борьбы за мужчин, русские просто на просто ленятся ухаживать, развиваться, смотреть дальше складывавшихся годами интересов. Есть общий фон тоски и равнодушия», — пояснила она.

Кроме того, собеседница «Мосленты» считает, что ее соотечественники избалованы женским вниманием и не умеют ухаживать за противоположным полом. «С русскими мужчинами я не чувствую себя лучшей женщиной в мире, а все мои отношения с иностранцами сопровождались именно с таким ощущением. Иностранцы стараются, с ними легко и весело», — заключила она.

Ранее россияне назвали самые важные факторы на первом свидании. Выяснилось, что мужчины чаще всего обращают внимание на одежду спутницы, а женщины — на общие темы для разговора.