Раскрыт один из главных недостатков москвичей

Один из главных недостатков москвичей раскрыл в беседе с «Мослентой» известный певец Алекс Малиновский.

«Я много путешествую по миру. Все познается в сравнении. Москвичам немного не хватает широты мышления. Приезжаю я, к примеру, в Дубай, а там встречаю удивительных ребят. Одна из них — из Канады, в свои 29 лет уже управляющая пиар-службой сети пятизвездочных отелей в ОАЭ. И таких там много. На мой взгляд, это от того, что у них нет границ в мышлении», — сказал Малиновский.

При этом артист отметил, что в Москве есть множество способов для самореализации: человеку нужно просто увидеть возможности вокруг себя и не бояться. Он посоветовал много мечтать, причем ставить себе, на первый взгляд, даже нереальные цели, дерзать и рисковать.

Ранее известный режиссер назвал два недостатка Москвы. Это организация движения в городе и небольшое количество зелени в центре.