Ученый объяснил необходимость мата в рэпе и стендапе

Необходимость мата в рэпе и в стендапе объяснил «Мосленте» лингвист, доктор филологический наук, профессор и заведующий лабораторией лингвистической конфликтологии и современных коммуникативных практик НИУ ВШЭ Максим Кронгауз. Он пояснил, что эти жанры относятся к низовым, и обсценная лексика в них нужна для «эффекта освобождения».

«Происходит разрушение привычных культурных стереотипов и создание своих, которые уже требуют использования мата. Например, рэпер или стендапер, который не пользуется обсценной лексикой как раз и становится белой вороной. На него странно смотрят в его же культурном сообществе», — отметил Кронгауз.

Однако по мере роста респектабельности жанра мат, как элемент свободы, становится необязателен. В пример ученый пример юмористическое шоу Comedy Club, ведущие которого сейчас используют в номерах гораздо меньше ругательств, чем в первых выпусках. «Да, там продолжают использовать мат, но уже исключительно как поддержание стиля этого сообщества, его отличительную черту. Никакого раскрепощения тут уже нет и особо не требуется», — заключил эксперт.

Ранее россиян возмутило объявление с призывом отказаться от мата. Нравоучительное послание в сети восприняли негативно.