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07:22, 15 ноября 2022
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Москвичка объяснила непопулярность кухни в ее квартире

Москвичка объяснила непопулярность кухни в ее квартире
Фото: Unsplash

Непопулярность кухни в ее новой съемной квартире «Мосленте» объяснила основательница рекламного агентства Exalter Анна Петрик. В этой комнате обычно можно встретить только кота хозяйки, так как там стоят все его миски.

«Когда я переезжала, то вынесла с кухни много мебели и старый диван. Здесь и до меня не было верхних шкафов, хранение открытое. Очень удобно для винных бокалов. Гарнитур остался и плита, но я дома не готовлю», — рассказала Петрик. По ее словам, даже кофе с друзьями она предпочитает переносить в гостиную.

Ранее актриса Оксана Исаева назвала способ добавить к типовой московской «однушке» еще две комнаты. «Сын уверен, что у нас "трешка"», — заявила она.

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