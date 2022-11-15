Москвичка объяснила непопулярность кухни в ее квартире

Непопулярность кухни в ее новой съемной квартире «Мосленте» объяснила основательница рекламного агентства Exalter Анна Петрик. В этой комнате обычно можно встретить только кота хозяйки, так как там стоят все его миски.

«Когда я переезжала, то вынесла с кухни много мебели и старый диван. Здесь и до меня не было верхних шкафов, хранение открытое. Очень удобно для винных бокалов. Гарнитур остался и плита, но я дома не готовлю», — рассказала Петрик. По ее словам, даже кофе с друзьями она предпочитает переносить в гостиную.

Ранее актриса Оксана Исаева назвала способ добавить к типовой московской «однушке» еще две комнаты. «Сын уверен, что у нас "трешка"», — заявила она.