СК заявил о непричастности сына депутата Госдумы к убийству в Подмосковье

Сын депутата Госдумы от КПРФ Бориса Иванюженкова, хоккеист «Сочи» Артем Иванюженков непричастен к убийству в подмосковном кафе и находится на сборах. Об этом заявила ТАСС представитель Главного следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по Московской области Ольга Врадий.

«Информация, распространенная (Telegram-каналом) "112" о хоккеисте, не соответствует действительности», — опровергнула Врадий данные СМИ, подчеркнув, что Иванюженкова нет среди участников конфликта.

Ранее в одном из подмосковных заведений убили ножом 23-летнего уроженца Пензенской области. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. По данным СМИ, в убийстве заподозрили сына депутата. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что свидетели видели, как Иванюженков нанес оппоненту удар ножом в ходе конфликта, а затем скрылся.