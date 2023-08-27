Никита Михалков высказался об ушедшем Глебе Панфилове

Об ушедшем на 90-м году жизни режиссере Глебе Панфилове высказался Никита Михалков в своем Telegram-канале. Он заявил, что Панфилов не смог долго прожить без своей покойной жены, актрисы Инны Чуриковой.

«Слишком неразрывна, чувственна и деятельна была их связь. По большому счету, они были одно целое — невероятное сочетание мужского и женского и безгранично дополняющие друг друга дарования», — написал Михалков.

Михалков назвал Панфилова «абсолютным новатором» и выдающимся режиссером. Он отметил, что Панфилов обладал тонким чувством юмора и оригинальным мышлением.

«Я всегда в нем чувствовал глубокую, наверное, в силу разных обстоятельств сокрытую, но очень искреннюю веру. Наша совместная работа с ним была для меня огромным счастьем», — заключил режиссер.

В субботу, 26 августа, стало известно о смерти Панфилова вследствие проблем со здоровьем. Через несколько месяцев после смерти Чуриковой режиссера госпитализировали с инсультом, после чего у него развилась пневмония.

Панфилов и Чурикова прожили в браке 53 года. В январе 2023 года актрисы не стало.