Победительница музыкального шоу в Москве вспомнила о детстве в маленьком городе

О детстве в маленьком городе вспомнила в беседе с «Мослентой» популярная поп-исполнительница, победительница музыкального шоу «Новая Фабрика Звезд» Гузель Хасанова. Она родилась и выросла в городе Ульяновск, в татарской семье.

«Мои родственники очень уважают народные традиции. Они привили это уважение и мне. Мы говорили и пели на татарском языке, в нашем доме постоянно звучала татарская музыка. Мама учила меня молитвам перед сном и часто готовила блюда национальной кухни», — рассказала переехавшая в Москву артистка.

В Ульяновске, по словам Хасановой, много татар, поэтому любовь ее семьи к поддержанию традиций никого не удивляла и не вызывала вопросов. «К тому же, от Ульяновска до Татарстана — рукой подать. Быть живущей в Ульяновске татаркой — максимально комфортное положение дел», — призналась она.

Собеседница «Мосленты» добавила, что все детство пела татарские песни на сцене. «Когда в наш местный ДК приезжали выступать популярные артисты, я просила руководство разрешить мне исполнить небольшую татарскую песню "на разогреве", и мне всегда давали такую возможность», — отметила певица.

Ярким воспоминанием детства Хасановой также является национальный праздник Сабантуй, отмечать который они всегда ездили в маленькую деревню, где родилась ее мать.

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