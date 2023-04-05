Московский раввин рассказал о «еврейском Тиндере»

О «Тиндере» для иудеев и востребованности еврейских свах рассказал «Мосленте» московский раввин Михоэль Ставропольский.

«У нас есть свой сервис знакомств для иудеев. Это некая смесь "Тиндера" с традиционным еврейским сватовством. Свахи, кстати, тоже работают. Это вообще неотъемлемая часть культуры еврейского народа», — поделился он.

Собеседник «Мосленты» отметил: вместо того, чтобы постоянно ходить на еврейские мероприятия в поисках второй половинки, иудеи охотно прибегают к помощи сводниц.

«Сваха может рассказать, что есть такой-то человек, с которым можно познакомиться, пообщаться и, возможно, построить отношения и создать семью», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще искать себе партнеров на сайтах знакомств.