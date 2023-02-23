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14:48, 23 февраля 2023
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Отметившая 102-й день рождения медсестра вспомнила о госпиталях времен ВОВ

Отметившая 102-й день рождения медсестра вспомнила о госпиталях времен ВОВ
Фото: Департамент труда и социальной защиты Москвы

О госпиталях времен Великой Отечественной войны (ВОВ) вспомнила в беседе с «Мослентой» служившая там медсестрой, а 5 февраля отметившая свой 102-й день рождения москвичка Валентина Минаева.

«Главный врач в нашем госпитале была москвичка, комиссар — из Омска, а с нашего города набрали медсестер и санитаров, которые не годятся в армию», — поделилась она.

Минаева работала в глубоком тылу, в Забайкальском военном округе, куда привозили раненых на долечивание со всех фронтов. «И сестрой работала, и за начальника штаба в секретной части — железная дверь, вся в металле, большой ящик с документами и решетка на окне», — вспомнила собеседница «Мосленты».

Каждый день после работы с документами в секретной части она отправлялась на ночное дежурство в госпиталь. Потом спала три-четыре часа и снова шла в канцелярию. «И так все четыре с лишним года, всю Отечественную», — рассказала Минаева.

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