Художница рассказала о гуляющей среди московских многоэтажек кикиморе

О гуляющей среди московских многоэтажек кикиморе рассказала «Мосленте» художница Лидия Магонова. Создавая альбом о столице, она решила вписать в реальность современного города потусторонних существ.

«Меня всегда очень интересовали фольклор, мифологическое сознание и вера людей в сверхъестественное. И однажды родилась идея соединить эти понятия более плотно и поместить все неосязаемое — суеверия, мечты и страхи — в повседневность», — поделилась Магонова.

Художница уточнила, что у нее нет осознанных фаворитов, но чаще всего на работы просятся кикимора — существо, в котором «смешиваются очень многие контрасты».

«Это и старушка, и ребенок, и монстр: она и жуткая, и нелепая, и забавная. Она всегда осязаемая и в чем-то родная и домашняя», — отметила собеседница «Мосленты». На картинах Магоновой кикимора гуляет вдоль детских площадок многоэтажек в «спальниках».

«Кикимора — это собирательный образ. Картины с ней — это история про домашнее существо, о котором забыли», — пояснила автор.

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