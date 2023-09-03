Знаменитый актер поделился воспоминаниями о первом приезде в Москву

Воспоминаниями о первом приезде в Москву в беседе с «Мослентой» поделился актер, известный по фильмам «Место встречи изменить нельзя» и «Как закалялась сталь», Владимир Конкин.

Артист рассказал, что впервые приехал в столицу с родителями в возрасте пяти лет в 1956 году. Тогда семьей они ходили в музеи, однако буду ребенком он больше всего поразился магазином «Пионер». Для детей там можно было приобрести конструкторы и другие игрушки.

«Москву я сразу полюбил, как, думаю, любой советский ребенок», — признался Конкин в интервью изданию.

Ранее известный актер Андрей Соколов вспомнил о детстве на одной из центральных улиц Москвы.