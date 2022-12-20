11:34, 20 декабря 2022
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Стало известно о самочувствии перенесшего операцию Николая Баскова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
О самочувствии перенесшего операцию певца Николая Баскова стало известно Teleprogramma.pro из разговора с исполнительницей Ларисой Долиной. По ее словам, артист чувствует себя лучше.
«Это была не очень приятная история. Но Николай идет на поправку, поет. Мы с ним вместе снимались на «Песне года», — сообщила певица.
Ранее Басков рассказал, что имел проблемы со связками на ноге и перенес операцию. Он также объяснил, что появившийся у него сильный отек лица связан с воспалительным процессом, но сейчас он «в совершенно нормальном состоянии».