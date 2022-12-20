Люди
11:34, 20 декабря 2022
1 мин.

Стало известно о самочувствии перенесшего операцию Николая Баскова

Стало известно о самочувствии перенесшего операцию Николая Баскова
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

О самочувствии перенесшего операцию певца Николая Баскова стало известно Teleprogramma.pro из разговора с исполнительницей Ларисой Долиной. По ее словам, артист чувствует себя лучше.

«Это была не очень приятная история. Но Николай идет на поправку, поет. Мы с ним вместе снимались на «Песне года», — сообщила певица.

Ранее Басков рассказал, что имел проблемы со связками на ноге и перенес операцию. Он также объяснил, что появившийся у него сильный отек лица связан с воспалительным процессом, но сейчас он «в совершенно нормальном состоянии».

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.