Экс-участница шоу «Холостяк» раскрыла подробности о съемках проекта

Подробности о съемках проекта «Холостяк» раскрыла его бывшая участница из сезона с певцом Егором Кридом, рэперша Аля Чиблис. В беседе с «Мослентой» она отметила, что съемочный день составлял от семи до 15 часов.

Артистка призналась, что в 18 лет, когда она попала на шоу, ей было интересно узнать, как проходят съемки подобных проектов изнутри. Она благодарна полученному опыту и поездкам Испанию и ОАЭ, состоявшимся во время ее участия в проекте. Но сейчас, когда ей исполнилось 25 лет, Чиблис отмечает, что она не захотела бы сниматься в «Холостяке». По ее словам, теперь она понимает, что женщина не должна соревноваться за внимание мужчин, а, наоборот, мужчины должны добиваться женщину.

Чиблис рассказала, что ей теперь ближе шоу «Сердце Ивлеевой», где мужчины соревнуются за любовь и внимание блогерши.

Ранее стало известно, что участники всех сезонов «Фабрики звезд» воссоединятся в Москве в честь 20-летия проекта.