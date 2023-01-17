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12:07, 17 января 2023
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Отец фигуриста Костомарова рассказал о состоянии госпитализированного сына

Отец фигуриста Костомарова рассказал о состоянии госпитализированного сына
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актуальную информацию о здоровье госпитализированного фигуриста Романа Костомарова предоставил его отец Сергей Костомаров. Ближайший родственник сообщил телеканалу «360», что его сын до сих пор находится в тяжелом состоянии.

«Говорят, обследовали, голова в норме», — рассказал Костомаров.

В понедельник, 9 января, фигурист попал в одну из столичных больниц с пневмонией. Спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас он находится на лечении в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка».

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