12:07, 17 января 2023
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Отец фигуриста Костомарова рассказал о состоянии госпитализированного сына
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Актуальную информацию о здоровье госпитализированного фигуриста Романа Костомарова предоставил его отец Сергей Костомаров. Ближайший родственник сообщил телеканалу «360», что его сын до сих пор находится в тяжелом состоянии.
«Говорят, обследовали, голова в норме», — рассказал Костомаров.
В понедельник, 9 января, фигурист попал в одну из столичных больниц с пневмонией. Спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас он находится на лечении в Московском многопрофильном клиническом центре «Коммунарка».