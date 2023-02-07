Глава «Москино» развеяла миф о запретных темах в кинематографе

Глава сети кинотеатров «Москино» Наталья Мокрицкая в беседе с «Мослентой» развеяла миф о запретных темах. По ее словам, с табу на какие-либо темы в российском кинематографе ей сталкиваться не приходилось.

На вопрос о том, снимаются ли в России фильмы про мигрантов, в частности, об их жизни в Москве, Мокрицкая ответила, что запускалось много сериалов про жизнь курьеров. Съемки нескольких таких проектов уже были согласованы. Директор сети кинотеатров выразила сомнения в том, что мигранты захотят смотреть кино про мигрантов. Им, как и другим жителям столицы, интересны те же фильмы, что идут сейчас в кино, отметила Мокрицкая.

Ранее Мокрицкая рассказала о наиболее подходящем столице жанре кино.