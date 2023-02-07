Стало известно о наиболее подходящем столице жанре кино

О наиболее подходящем столице жанре кино «Мосленте» стало известно из разговора с директором сети кинотеатров «Москино», членом экспертного совета проходящей сейчас в парке «Зарядье» выставки номинантов Третьей Московской Арт Премии Натальей Мокрицкой.

«Москва сегодня — это антиутопия. Она красивая, современная, у нее свое, особенное освещение. На улицах фонари светят голубым светом вместо желтого. Это очень заметно. Особенно нам, Московской кинокомиссии. Ведь когда мы добиваемся разрешения на съемку города, мы обращаем внимание на то, что именно и где будет сниматься», — поделилась киновед.

По мнению Мокрицкой, Москва — город будущего, в котором есть все, поэтому в столице особенно интересно снимать сюжеты про будущее. Например, летом по Москве-реке обещали запустить скоростные речные трамвайчики, как вапаретто в Венеции, отметила она. «Я очень этого жду, это что-то из серии фантастики. Тогда Москва вообще станет самым современным городом мира», — заявила собеседница «Мосленты».

Ранее об опасных последствиях увлечения фильмами для взрослых рассказала квалифицированный коуч, тренер Центра сексуального и семейного образования Secrets Евгения Морозова. По ее словам, такой жанр кино способен вызывать привыкание на фоне выработки гормона удовольствия дофамина.